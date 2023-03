ISW: hiidkaotused Vuhledaris osutavad Venemaa õppimisvõimetusele

New York Timesi teatel kaotas Vene sõjavägi kolm nädalat kestnud pealetungi ajal vähemalt 130 tanki ja soomukit, mistõttu on viimase nädala jooksul olnud sunnitud kasutama jalaväe otserünnakuid.

«ISW on varemgi teatanud Venemaa ohvritest Vuhledari lähistel ja hinnanud, et need näitavad Vene väe võimetust ebaõnnestumistest õppida. New York Timesi uurimine kinnitab ISW hinnangut, et Venemaa sõjaliste ebaõnnestumiste jätkumine ja süvenemine pärsib Vene vägede võimet viia läbi tõhusaid ründeoperatsioone,» märkisid analüütikud.