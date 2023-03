Valgevene luure- ja julgeolekuteenistuste tegevus on läinud agressiivsemaks ja see suurendab oluliselt Valgevenesse sõitvatele Leedu kodanikele seal varitsevaid ohte ja riske, vahendas BNS Leedu julgeolekuameti teadaannet.

Viimasel ajal on enamik leedulastega seotud värbamis- ja spionaažijuhtumeid algatatud Valgevenes, teatas VSD. See tähendab, et inimesi värbasid luureorganid Valgevene territooriumil.