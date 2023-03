Valgevene luure- ja julgeolekuteenistuste tegevus on muutunud agressiivsemaks, mis suurendab oluliselt Valgevenet külastavate Leedu kodanike jaoks selles riigis varitsevaid ohte ja riske, vahendas BNS Leedu julgeolekuameti teadaannet.

Viimasel ajal on enamik leedulastega seotud värbamis- ja spionaažijuhtumeid algatatud Valgevenes, teatas VSD. See tähendab, et inimesi värbasid luureorganid Valgevene territooriumil.