Briti siseminister: terrorism vohab poliitkorrektsuse tõttu

Siseminister hoiatas, et Ühendkuningriik ei ole teinud piisavalt palju võitlemaks väga koordineeritud islamistliku võrgustikuga, vahendas meediaväljaanne LBC.

«Meil on süsteemis pime koht,» kõneles Braverman eile, lisades, et «see on võimaldanud teatud islamistlikel rühmitustel meie radari all tegutseda». «Meie riiklikus julgeolekus ei saa olla ruumi poliitilisele korrektsusele, tahaksin selle üldse keelustada,» selgitas siseminister.

Inimõiguste organisatsiooni Cage juht Anas Mustapha süüdistas Bravermani kõnet ühiskondlike eelarvamuste õhutamises ja ärakasutamises ning kinnitas, et tema rühmitus jätkab vastuseisu autoritaarse jälgimisriigi tõusule, vahendas LBC.

Bravermani kommentaar tuli peale valitsuse ekstremismivastase võitluse programmi Prevent läbivaatamist, milles leiti, et islamistide radikaliseerumise vastu ei ole tõhusalt võideldud.

Briti ajakirjaniku William Shawcrossi koostatud ülevaates leiti, et valitsusametnikud on keskendunud rohkem paremäärmuslastest lähtuvatele ohtudele - tõlgendades ja mõistes islami ideoloogiat valesti või selle täielikult tähelepanuta jätnud.

Kodanikuühendus Mend ütles, et siseministri rünnakul on vähem pistmist meie oletatava ideoloogiaga ja rohkem konservatiivse partei keskmes oleva ideoloogiaga. «Kui me tõesti muretseme ekstremismi pärast, peaksime uurima valitsuse enda sidemeid Ameerika islamofoobide, antisemiitide ja paremäärmuslike mõttekodadega,» seisis rühmituse pressiteates.

«Rühmad nagu Mend ja Cage on järjekindlalt propageerinud kahjulikke ja ebaausaid narratiive, mis on siiani jäänud suures osas vaidlustamata,» sõnas siseminister.

Siseminister teatas, et olemasolevale ennetusstrateegiale lisatakse uus väidetava valeinformatsiooni vastane programm. Samuti luuakse sõltumatu standardite ja vastavuse üksus.

«Liiga kaua on ekslikult püütud eraldada meie jõupingutusi mõlema probleemi vastu võitlemiseks,» jätkas Suella Braverman.

Mend lisas, et siseministeeriumi andmete kohaselt on umbes pooled kõikidest usuvastastest vihakuritegudest suunatud moslemite vastu ning moslemite peavoolu arvamusi esindavaid organisatsioone nimetatakse äärmuslasteks puhtalt poliitilistel põhjustel.



«Braverman ja teised ministrid peaksid loobuma kultuurisõjast ja tegema koostööd kõigi kogukondadega, et lahendada ühtekuuluvusprobleeme kogu riigis,» lisas Mend.