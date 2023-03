JAHT ALGAB ⟩ Euroopa võtab Vene sanktsioonimurdjad pihtide vahele

Euroopa peaprokurör Laura Codruta Kovesi on juba tegelenud pettuste uurimisega, mis on röövinud Euroopa Liidu maksumaksjatelt kokku 14 miljardit eurot. Nüüd on ta võtnud sihikule salakaubavedajad, kes õõnestavad Venemaale kehtestatud sanktsioone.