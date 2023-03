Norra politsei ajas ministeeriume tõkestavad protestijad ära

Valdavalt teismeeas aktivistid alustasid protesti Norra lääneosas Fosenis asuva tuulepargi vastu nädala eest ja on esmaspäevast peale Oslos ministeeriumihoonete sissepääse tõkestanud.

Tuulikud töötavad Fosenis hoolimata sellest, et Norra ülemkohus otsustas 2021. aasta oktoobris, et nende püstitamine rikub piirkonda sajandeid põhjapõtrade karjatamiseks kasutanud saamide õigusi.

Kohus leidis toona, et projekt rikub saami perekondade õigust põhjapõtru kasvatada.

Neljapäeval viis politsei protestijad minema rahandus- ja kultuuriministeeriumi eest ning ütles ringhäälingule NRK, et neile määratakse trahv.

Vaidluste keskmeks on Europa suurim maismaatuulepark Oslost umbes 450 kilomeetri kaugusel Fosenis, kuhu on püstitatud 151 tuuleturbiini. Aktivistid rõhutavad, et üleminek rohelisele energiale ei tohi tulla põliselanike õiguste arvelt.