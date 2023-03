ÜLEVAADE ⟩ USA luurel jäi Havanna sündroomi tagant vaenlase kuri käsi tuvastamata

Enam kui tuhatkonda ebatavalist haigestumist lähemalt vaadelnud seitsmest USA luureametist viis leidsid nüüd avaldatud raportis, et tõendid kõnelevad järjekindlalt USA vaenlaste osaluse vastu, üks hindas vaenlaste seotuse tervisemurede tekkimisega ebatõenäoliseks ning üks ametkondadest jättis selles kohta seisukoha avaldamata, kuid ei vaidlustanud lõppjäreldust, et väline sekkumine polnud Havanna sündroomiga seotud, kirjutas The Washington Post.