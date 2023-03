KOHALIK VAADE ⟩ Äpardunud vägistamisvastane seadus on hispaanlased raevu ajanud

Seksuaalvabaduse seaduse eesmärk oli rünnakuohvreid toetada ning kindlustada, et seksuaalvahekorda astumisel oleksid mõlemad sellega nõus. «Mitte ükski naine ei pea tõestama, et kasutati vägivalda või hirmutamist, et kuritegu käsitletaks seksuaalse rünnakuna,» ütles võrdõiguslikkuse minister Irene Montero 2022. aasta oktoobris seaduse jõustumisel. Kuni selle ajani pidid vägistamisohvrid tõestama, et nende peal kasutati vägivalda või hirmutamist.