AASIA VAADE ⟩ Moodsa Tai elu kujundavad puuvõras elavad vaimud

Kui räägin 32-aastasele tailannale Marisale, kuidas olen juba nädalate kaupa imestanud, et ei näe kunagi puu juures kedagi kleite müümas, puhkeb naine naerma. «Kleidid pole müügiks! Inimesed toovad neid siia, sest puu on nõiutud. Inimesed usuvad, et puu on naissoost vaimu meelevallas, ja tulevad abi küsima. Paljud paluvad, et neile öeldaks loteriinumbreid, kuid teised küsivad muid asju. Kui nende soov täitub, toovad inimesed kleidi, tänamaks naist puuvõras,» selgitab Marisa.