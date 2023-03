AK ⟩ Itaalia sotsid usaldasid paremleeri kõigutamise feministliku anti-Meloni kätte

Riigis, kus harjumuspäraselt on tipp-poliitikud juba keskea seljataha jätnud mehed, on igal juhul harjumatu, et valitsust tüürib 46-aastane naine ja opositsiooniliidriks on 37-aastane naine. Ometi on raske näha vastandlikumaid poliitikuid kui Meloni ja Schlein, olgugi et viimane ise tõrjub ajakirjanduse antud hüüdnime anti-Meloni.