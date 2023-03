Borrell näeb Blinkeni ja Lavrovi kohtumises G20-l väikest paranemist diplomaatias

USA välisminister Antony Blinken kohtus eoöe põgusalt Vene välisministri Sergei Lavroviga, ärgitades viimast sõda Ukrainas lõpetama.

Borrell märkis samuti, et Lavrov jäi ruumi, kui lääneriikide esindajad Venemaad kritiseerisid – seda erinevalt mullu suvel Balil toimunud G20 kohtumisest, kui Lavrov kriitika peale ruumist lahkus.

«Vähemalt seekord ta jäi ja kuulas. See on väike edasiminek, kuid see on oluline,» rääkis Borrell New Delhis toimuval geopoliitika-alasel konverentsil Raisina Dialoog.

Borrelli sõnul on see parem kui mitte midagi ning ta rõhutas, et pole mingil juhul nõus Venemaa väljalülitamisega G20 formaadist. Peame säilitama võimaluse kõneleda või vähemalt kuulata, leidis ta.

Samal ajal jäi Borrell kindlaks, et maailm peab Ukrainat toetama ja seda ka arengumaid tabanud raskuste järel, mis väljenduvad kõrgemates toiduhindades.

«Ma mõistan inimesi nn globaalsest lõunast, kes ütlevad, et vaadake, me ei suuda selle sõja tagajärgi kanda,» ütles Borrell. Ta lisas: «Aga vaadake, kes on selles süüdi. Kes on probleemi tekitaja?»