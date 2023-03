USA jaoks on Soome ja Rootsi NATO liikmelisus olulisem kui liitumise üheaegsus

Valges Maja esindaja kommenteeris täna Washingtonis ajakirjanikele Soome ja Rootsi NATO liikmelisuse ratifitseerimise ajakava.

President (Joe Biden) on kindel, et need kaks riiki väärivad NATO liikmelisust ja saavad NATO liikmeks, märkis Kirby.

Kirby lisas, et see, mis puudutab nende riikide liitumise koreograafiat, ei ole nii tähtis kui see, et mõlemast saaks NATO liige.

Kirby sõnul on ka president Biden kindel, et Türgi ja Ungari ratifitseerivad Soome ja Rootsi liikmelisuse. Teadmist, et Türgi, Rootsi ja Soome peavad endiselt ratifitseerimiskõnelusi, nimetas Kirby julgustavaks.