Norra peaminister tunnistas saamidega kohtudes inimõigusrikkumisi

«Me vajame pausi. Me peatame nüüdseks,» ütles aktivist Ella Marie Hætta Isaksen. «Oleme valmis uuesti alustama, kui see osutub vajalikuks.»

Aktivistid kogunevad reedel viimast korda kuningalossi juurde, kuid on kinnitanud, et ei hakka selle juurdepääsu sulgema, kui valitsus kuningaga kohtub.

«Põhjapõdraomanikel ei lasta oma traditsioonilist kultuuri viljeleda,» ütles ta ja lisas, et hommikuse kohtumise eesmärk oli korrata eilset vabandust ja vaadata ettepoole.

Vaidluste keskmeks on Euroopa suurim maismaatuulepark Oslost umbes 450 kilomeetri kaugusel Fosenis, kuhu on püstitatud 151 tuuleturbiini. Aktivistid rõhutavad, et üleminek rohelisele energiale ei tohi tulla põliselanike õiguste arvelt.