Sügisel vabastatud Kupjanski elanikud kardavad taaskordset okupatsiooni – alustati elanike evakueerimist

60-aastane Natalja Ivanivna rääkis The Guardianile, et ta oleks võinud juba varem evakueeruda, kuid ta otsustas jääda, sest kardab, et tema maja võidakse rüüstata. Ivaniva rääkis, et on mures kõige aktiivsema sõjategevuse tulipunktis olevate Bahmuti ja Vuhledari ning ka teiste linnade pärast, mis on kuudepikkuse lahingutegevuse käigus täielikult maatasa pommitatud. «See võib juhtuda ka siin,» seletas ta. «Ära ole nii pessimistlik,» ütles aga teine kohalik Irõna Viktorivna.