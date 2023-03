Bahmutis ukrainlasi aidates veebruari algul napilt surmast pääsenud eestlasest rindemeediku Erko Laidineni (35) džiibi pardakaamera filmis haruldased kaadrid, kuidas linna tunginud Vene diversandid tulistavad meedikuid laserjuhitavast tanktitõrjerelvast Kornet. Rakett lendab napilt Laidineni džiibist mööda, raketti on selgelt näha.

Videost on see hetk näha alates 01.55. Veel enne seda lasku on videos alates 00.25 näha, kuidas sama tankitõrjerelva rakett tabab meedikute väikebussi.