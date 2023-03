Enneolematu «talvepõud» sunnib prantslasi juba praegu vett kokku hoidma

Kui suvel on kuivanud jõed ja järved Prantsusmaal ning mujal Lääne-Euroopas viimastel aastatel üha tavapärasemad, siis märtsi alguses on selline olukord pretsendenditu. Prantsusmaal on selle tõttu kasutusele tulnud lausa uus termin: «talvepõud». Edela-Prantsusmaal Lac de Montbeli paisjärv on enam kui 80 protsendi ulatuses tühi ning kohaliku purjetamisklubi paadid seisavad järve mudasel põhjal mitte vees.