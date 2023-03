LEPE OOKEANIDE KAITSEKS ⟩ ÜRO riigid otsustasid piirata kalastamist ja laevatamist avamerel

«Laev on randa jõudnud,» ütles konverentsi juht Rena Lee ÜRO peakorteris New Yorgis eile õhtul kohaliku aja järgi.

Kokkuleppe teksti täpset sõnastust ei ole avaldatud, aga aktivistid on nimetanud seda läbimurdeks elurikkuse kaitsel. Lepe peaks võimaldama võtta 2030. aastaks kaitse alla 30 protsenti maismaast ja ookeanidest, nagu näeb ette detsembris lõpus Montrealis elurikkuse tippkohtumisel COP15 allkirjastatud ajalooline lepe.

Mitu nädalat väldanud intensiivsete kõneluste ja reedest eilsesse ulatunud maratonistungi tulemusena panid delegaadid punkti tekstile, mida nüüd ei saa enam oluliselt muuta. «Mingit taasavamist ja diskussioone selle üle ei tule,» ütles Lee. Uus kokkulepe võetakse ametlikult vastu pärast seda, kui juristid on teksti üle vaadanud ja see on tõlgitud ÜRO kuude ametlikku keelde, lisas ta.