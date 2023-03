Riia tahab viia Puškini ja mitme nõukogude kultuuritegelase kuju silma alt ära

Riia linnavolikogu on saanud taotlused nende kujude eemaldamiseks, nagu on soovitud ka kirjanike Sudrabu Edžusi ja Anna Sakse, ajaloolase Jānis Zutise ja teiste mälestusmärkide maha võtmist linnast, kuna need isikud toetasid Nõukogude Liitu, vahendas Läti avalik-õiguslik televisioon.