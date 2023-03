LASKEMOON OTSAKORRAL ⟩ Prigožin kahtlustab reetmist

Eile sotsiaalmeedias tehtud postituses ütles Prigožin, et dokumendid allkirjastati 22. veebruaril ning et nad eeldasid laskemoona saatmist Bahmutisse juba järgmisel päeval. Enamik laskemoona pole aga tema vägedeni veel jõudnud, nentis ta.

«Kui nüüd Wagneri eraarmee taganeks Bahmutist, siis laguneks kogu rinne,» ütles Wagneri juht. «Ühest küljest tõmbame kogu Ukraina armee enda peale, jahvatame ja hävitame seda ega anna neile võimalust koonduda teistesse rindesektoritesse. Teisest küljest liigume meie edasi ja teised on sunnitud kuidagi järele jõudma, et säilitada oma nägu,» lisas ta.

Laupäevases videos ütles ta, et tema mehed kardavad, et neist tehakse patuoinad, kui Venemaa pealetung pole Bahmutis ning Ukrainas üldiselt edukas. «Kui me taandume, siis me läheme igavesti ajalukku kui need, kes tegid määrava sammu sõja kaotamiseks,» seletas ta.