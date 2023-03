Soome majandusministrile heidetakse ette sagedat ametipostil purjutamist

Tabloidleht Iltalehti kirjutas läinud reedel, et Lintilä probleemid alkoholiga on teada Keskerakonna parlamendifraktsioonid ning küsimust on arutatud ka partei valitsusparnteritega.

Helsinging Sanomat vestles mitmekümne allikaga, kellest osa väitis samuti, et Lintilä on viibinud tööl purjuspäi, kuid samas leidis enamik allikatest, et see ei mõjuta olulisel määral ministri tööülesannete täitmist, mis siis et vahel on ta halvasti ettevalmistunud ega loe üldjuhul memosid.