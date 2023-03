Valgevene kohus mõistis Svjatlana Tsihhanovskaja tagaselja 15 aastaks vangi

Riiklik uudisteagentuur BelTA teatas, et kohus mõistis täna Tsihhanovskaja süüdi riigireetmises ja «võimuhaaramise vandenõus».

Kohtu all oli veel mitu opositsioonijuhti, nende seas endine kultuuriminister Pavel Latuška, opositsiooni koordinatsiooninõukogu liikmed Marõja Maroz (juhtis Tsihhanovskaja kampaaniastaapi), Volga Kavalkava ja Sjargei Dõlevski, kellest esimene mõisteti vangi 18, ülejäänud 12 aastaks.

Tsihhanovskaja osales 2020. aasta Valgevene presidendivalimistel režiimi juhi Aleksandr Lukašenka vastu pärast seda, kui keskvalimiskomisjon keeldus registreerimast tema abikaasa Sjargei Tsihhanovski algatusrühma, too võeti kinni ja mõisteti seejärel 18 aastaks vangi.

Tsihhanovskaja ütles täna pärast seda, kui talle määrati meeleavalduste juhtimise eest 15-aastane vanglakaristus, et jätkab Valgevene poliitvangide eest seismist.

«Ma ei mõtle täna omaenda kohtuotsusele. Mõtlen tuhandetele süütutele, kes on kinni peetud ja kellele on määratud reaalsed vanglakaristused. Ma ei lõpeta, enne kui nad kõik on vabastatud,» kirjutas Tsihhanovskaja sotsiaalmeedias pärast tagaselja süüdi mõistmist.