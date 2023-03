Soome toetab tugevaid sanktsioone Venemaale ja Vene külmutatud varade kasutamist Ukraina toetamiseks, et muuta sõda Ukrainas nii kulukaks kui võimalik, ütles Postimehele Soome Euroopa asjade minister Tytti Tuppurainen.

Eestisse tuli Soome Euroopa asjade minister kinnitamaks, et Soome ja Eesti jagavad ühist saatust, asudes samas julgeolekukeskkonnas. Läänemere julgeolek on Eesti ja Soome ühine asi, oluline on teha koostööd Ukraina toetamisel ja Vladimir Putini peatamiseks, ütles Tuppurainen.