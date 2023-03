«Olukord on väga raske. Meil oli kohtumine kindral Zalužnõi ja teiste kõrgemate sõjaväelastega ning nad kõik kinnitasid, et me kontrollime olukorda Bahmutis,» ütles kohtumisel osalenud Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksii Danilov Postimehele. Kindral Valeri Zalužnõi on Ukraina relvajõudude ülemjuhataja.