UKRAINA PÄEVIK 6.03: Ukraina väejuhatus on üle kinnitanud, et Bahmuti kaitse jätkub ning tõenäoliselt rakendanud piirkonnas täiendavaid jõude Vene okupantide pealetungipotentsiaali vähendamiseks. Järelikult kaalub Ukraina väejuhatuse silmis antud tegevus üle võimaliku tagasitõmbumise eelised.

Venemaa katsetas taas Iraani päritolu droonide saatmist Ukraina territooriumile - öösel lendas 15 drooni, millest 13 lasti alla ning järgneval päeval 11 drooni, millest 9 tulistati alla. Tavaliselt on drooniparvedele järgnenud raketid. Mustal merel on raketikandjaid, raketilöögi tõenäosust on peetud viimase nädala jooksul pidevalt suurenevaks.