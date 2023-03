Meedia: Taiwani president kohtub USA spiikriga Californias

Tsai valitsus on jaganud McCarthy bürooga luureandmeid Hiinast lähtuva ohu kohta, vahendas väljaanne kõrge Taiwani ametniku sõnu.

McCarthy on avaldanud soovi väisata Taiwani, nagu tegi seda ka tema eelkäija Nancy Pelosi augustis.

Peking peab demokraatlikku saart enda territooriumiks ja on lubanud selle ühel päeval vajadusel jõuga tagasi võtta.

USA on Taiwani üks lähemaid liitlasi ja suurim relvavarustaja. Samas järgib Washington niinimetatud ühe Hiina poliitikat, tunnustades ametlikult Taipei asemel Pekingit.

Taiwani kaitseminister ütles esmaspäeval, et nädalavahetusel teatavaks tehtud Hiina kaitsekulutuste järsk suurendamine võib olla suunatud saare vastu.

«Ma arvan, et nad ootavad head põhjust vägede sisse saatmiseks, nagu teiste riikide kõrgetasemelised visiidid Taiwani ja liiga sagedased tegevused meie sõjaväe ja teiste riikide vahel,» ütles minister Chiu Kuo-cheng.

McCarthy büroo ei ole võimalikku visiiti kommenteerinud, kuid Financial Timesile teadaolevalt on see kavas aprillis.