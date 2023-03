Kümneid tuhandeid inimelusid nõudnud maavärin tekitas Türgis üle 100 miljardi dollari kahju

«Juba on selge, et ainuüksi kahjud ulatuvad üle saja miljardi dollari,» ütles ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) esindaja Louisa Vinton Türgist Gaziantepist videosilla kaudu ajakirjanikele.

«Ehkki andmed on esialgsed, on praegu tehtud arvutustest selge, et kahjusumma, mille esitas valitsus kolme rahvusvahelise partneri toega, on üle saja miljardi dollari,» lausus ta.