Minister: Poola saadab Ukrainale sel nädalal 10 Leopard tanki

Błaszczak lisas, et Poola loob Ukrainas kasutatud lahingtankide hoolduseks eraldi keskuse.

«Oleme valmis käivitama hoolduskeskust Poolas, mis parandab ja hooldab Leopard tanke, mida tarnitakse Ukrainale,» ütles minister, lisades, et tõstatab selle teema oma kohtumisel Saksamaa kolleegi Boris Pistoriusega.

«Peamine probleem, mida me arutame, on Leopard tankide varuosade vähene saadavus,» ütles Błaszczak, märkides, et eeldab Pistoriuselt survet Saksamaa tööstusele Leopardite varuosade õigeaegseks tarneks.