ÜRO tahab Hiinalt tegusid seoses murega inimõiguste pärast

Türkile avaldavad survet omakorda lääneriigid ja inimõigusorganisatsioonid, et võtta kindel seisukoht Xinjiangi küsimuses seoses tema eelkäija eelmisel aastal avaldatud märgilisest raportist, mis kirjeldas võimalikke inimsusvastaseid kuritegusid selles kauges lääneprovintsis.

«Mis puudutab Hiinat, siis oleme avanud sidekanalid hulga osalistega, et uurida lähemalt erinevaid inimõiguste alaseid probleeme,» ütles Türk, viidates Xinjiangis toime pandud valimatule inimeste kinnivõtmistele ja perekondade lahutamisele.

Peking eitab tulihingeliselt kõiki süüdistusi ja väidab, et on rajanud piirkonda arvukalt kutsehariduskeskusi, mille eesmärk on välja juurida äärmuslust.