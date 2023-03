KOHALIK VAADE ⟩ Leedu suure valimisaasta eelmäng jättis võidusoosikud paljastamata

Liidrina läheb teise vooru hoopis Isamaaliitu kuuluv senine abilinnapea Valdas Benkunskas, kes sai 31 protsendi pealinlaste toetuse. Tema erakond, mis on Leedus praegu võimul, on samas äärmiselt ebapopulaarne ning napi karismaga Benkunskas oli ise seni sisuliselt tundmatu. Samas on ta suutnud luua endale maine mehest, kelle vedamisel saavad asjad tehtud, ja mis peamine, paljud valijad lähtusid põhimõttest, et parem tema kui Zuokas.