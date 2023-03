PIIRSALU JA KOTJUH UKRAINAS ⟩ Podoljak: vastupealetung algab siis, kui meil on kõik vajalikud relvad

Mis on viimased olulisemad arengusuunad sõjas? Detsembri keskel tõite välja, et Venemaa panustab raketirünnakutele, et jätta ukrainlased talveks ilma elektrist, soojast ja veevarustusest. Nüüd on talv peaaegu üle elatud ja mingeid tulemusi need rünnakud ei andnud. Veel rõhutasite Venemaa täielikku üleminekut sisuliselt sõjaaja seadustele nii majanduses kui ka poliitikas ning pidevat mobilisatsiooni. Mis on suures plaanis oluliselt muutunud sellest ajast?