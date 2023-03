Hiina hoiatas USAd konflikti ja vastasseisu eest

See on «nullsummamäng elu ja surma peale», lisas ta.

Washington teatas vastuseks, et ei otsi konflikti Pekingiga, ning rõhutas, et kahe riigi suhe on «strateegiline võistlus».

«Meie eesmärk on võistelda ja meie eesmärk on võita see võistlus Hiinaga, kuid me tahame kindlasti hoida asja sellel tasemel,» ütles Valge Maja riikliku julgeoleku kõneisik John Kirby.