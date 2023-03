UKRAINA PÄEVIK 7.03: Ukraina armee teeb üliinimlikke pingutusi Bahmuti kaitsmisel. Vene okupandid otsivad pidevalt väiksema vastupanuga kohti kaitseliinis ning seetõttu on suutnud mõnevõrra edeneda Bahmuti põhjatiival. Samuti hõivavad okupandid järjest kvartaleid Bahmuti idaserval Bahmutka jõe tagusel alal.

Luhanski operatiivsuunal pole olukord eriti muutunud - Vene okupandid on taas proovinud rünnata nii põhjas Hriannõkivka juurest Kupljanski suunal, Makiivja ja Nevski piirkonnas Svatovo ja Kreminna vahel ning traditsioonilselt ka Kreminna metsapiirkonnas ja Bilogorivkas. DeepState kaardil on korrigeeritud okupantide hõivatud alasid Dibrova küla ümbruses, kuid see ei märgi mitte okupantide jõudsat edenemist, vaid lihtsalt ajapikku toimunud rindejoone tasandamist.