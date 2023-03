The Washington Post ⟩ Kaja Kallas: Euroopa raudne leedi

Eesti peaminister Kaja Kallase juhitud Reformierakond võitis Eesti valimised nii ülekaalukalt, et see tuli üllatusena kõigile Eestis, samuti erakonnale endale, kirjutas The Washington Post, pidades tähenduslikuks, et sellise suure valimisvõidu saavutas just üks Ukrainat kõige tugevamalt toetanud Euroopa riigijuht.