UKRAINA SÕJA HIND ⟩ Venemaa rahvaarv kukkus sügavasse langusesse

Venemaa rahvastiku vähenemise peamised põhjused on sõda, haigused ja väljaränne. Meeste keskmine eluiga langes Venemaal 15 aastat ja on nüüd samal tasemel Haiti näitajatega. 2022. aasta sündide arv oli Venemaal samal tasemel kui siis, kui Hitler ründas Venemaad Teises maailmasõjas, kirjutas The Economist.

Meeste keskmise eluea languse põhjus peitub sõjas ja väljarändes. Selle tulemusena on The Economisti andmetel praegu naisi Venemaa ühiskonnas ligi 10 miljonit rohkem kui mehi. Lääne analüüside järgi on 175 000 – 200 000 Vene sõdurit viimase aasta jooksul tapetud või alaliselt invaliidistunud. 500 000 – 1 000 000 haritud ja peamiselt noort inimest on põgenenud Venemaalt välisriikidesse.