Jermak: Ukraina sai vahetusega tagasi 130 sõjavangi

«Järjekordne vangide vahetus - meil õnnestus koju tagasi tuua 130 oma inimest - 126 kaitsjat ja 4 kaitsjannat. Need on Ukraina relvajõudude, rahvuskaardi, piirivalve, riigi eritransporditeenistuse sõdalased. Nende hulgas on 87 Mariupoli kaitsjat, neist 71 - Azovstalist. Samuti saime tagasi Bahmuti ja Soledari piirkonnas vangi langenud, kokku 35 inimest Donetski suunalt,» kirjutas Jermak teisipäeval Telegramis.