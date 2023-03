Kreekas osaleb rongitragöödia meeleavaldustel 50 000 inimest

Samal ajal on raudteetöötajad, tsiviilteenistujad, laevameeskondade liikmed, arstid ja õpetajad alustanud 24-tunnist streiki.

Kauba- ja reisirongi laupkokkupõrkes hukkus vähemalt 57 inimest ja veel 14 on haiglas, enamik ohvritest olid õpilased.

Demonstrandid kandsid Ateenas plakateid kirjaga: «see ei ole õnnetus, see on kuritegu» ja «ükskõik kes meist oleks võinud selle rongi peal olla».

Ta lisas, et pealinnas peeti kinni neliteist inimest, keda kahtlustatakse rikkumistes.

Läinud nädalal leidis meeleavaldustel aset kokkupõrkeid märulipolitsei ja protestijate vahel. Avaliku korra ministeeriumi teatel on peetud protesti korraldajatega kõnelusi, et vägivalda ära hoida.

Samuti on suurenenud üleskutsed peaminister Kyriákos Mitsotákisele tragöödiaga seoses tagasi astuda, kuivõrd õnnetus on toonud rambivalgusesse raudteevõrgu kauase väärjuhtimise.

Jaamaülem, kes tunnistas, et unustas ühe rongidest ümber suunata, on vahistatud ja talle on esitatud süüdistused, kuid valitsust kritiseeritakse kogu süü talle omistamise eest.