BLOGI ⟩ Rahvas tuli taas Thbilisi tänavatele meelt avaldama

Protestijad lehvitavad Gruusia riigi- ja Euroopa Liidu lippe Thbilisis 9. märtsil. 2023. aastal. Pärast päevi kestnud massilisi meeleavaldusi teatas Gruusia valitsuspartei täna, et ta võtab tagasi välisagentide seaduseelnõu, mille kohta on hoiatatud, et see lämmatab sõna- ja meediavabadust ning toob kaasa Venemaa stiilis repressioonid.

Foto: Zurab Tsertsvadze/AP/Scanpix