RAHUTUSED GRUUSIAS ⟩ Parlamendihoone ees toimuvad kokkupõrked – kasutatakse pipragaasi ja veekahureid

«See on mitte kellelegi vajalik seadus,» ütles ta ja lisas, et selle vastuvõtmist dikteerib Moskva.

«Me ei taha seadust, mis on mõttetu ja mille idee seisneb selles, et eemaldada meid Euroopast. Me oleme üheskoos täna, me oleme üheskoos homme ja me viime selle riigi Euroopasse,» rõhutas president.