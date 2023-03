INTERVJUU ⟩ Eesti suursaadik Gruusias: välisagentide seadus on samm autoritaarsuse poole

Praegu on olukord rahulik, sest märulipolitsei on meeleavalduse laiali peksnud ja valmistutakse uueks meeleavalduseks. Pealinnas on rahulolematust seadusega rohkem tunda ja näha. Kõik, kes on demokraatiameelsed, või saavad aru, mida see seadus sisuliselt tähendab ja mida sellise seaduse vastuvõtmine tähendab vabaühendustele ja väiksematele meediaväljaannetele, on loomulikult väga frustreerunud. Inimestega rääkides on üleüldine frustratsioon tuntav.