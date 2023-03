IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa pingutab Avdijivkas Bahmutile sarnase piiramisohu tekitamiseks

Bahmutist on olukord Ukraina jaoks väga keeruline, kuid Vene okupantidel pole seal läbimurdelist edu. Samal ajal üritavad Vene väed murda läbi Luhanski ja Donetski operatiivsuundadel ning Avdijivka ümbruses on nad ka märkimisväärselt edenenud, kirjutab Igor Taro eilse sõjapäeva kokkuvõttes.