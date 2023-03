PIIRSALU JA KOTJUH DONBASSIS ⟩ Ukraina tankistid: Leopardid õpime kiirelt selgeks

Ukraina 3. tankibrigaad «Raudne» on näide sellest, kui kiiresti on võimalik õppida tankistiks. Brigaadi enamuse moodustavad mobiliseeritud mehed, kes polnud enne sõda tankidega kokku puutunud. Sakslaste Leopardidega kiirelt sõdima õppimine pole nende hinnangul probleem. Suurem probleem on logistika.