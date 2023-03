MAAILM TASKUS: EUROOPA ERI ⟩ Ukrainlastest arvukam on Portugalis vaid brasiilia kogukond

«Esimene oli siis, kui lõppes meie diktatuur (aastal 1974, toim) ning me olime migratsioonile rohkem avatud ja inimesed endistest kolooniatest said rohkem Portugali tulla,» rääkis ta.

«Koos Ukraina sõjaga sai neist kahjuks suuruselt teine migrandikogukond. Mitte, et me ei tahaks neid – nad on väga hästi juured alla ajanud – vaid need on kahetsusväärsed asjaolud, miks neist on saanud suuruselt teine migrandikogukond Portugalis,» nentis Guerreiro.