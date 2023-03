INTERVJUU ⟩ Gruusia vabaühendus: meid on juba üle aasta rahvavaenlasteks tembeldatud

Gruusia valitsuspartei Gruusia Unistus teatas täna, et võtavad tingimusteta tagasi välisagentide seaduseelnõu. Seda otsust aga täielikult veel tehtud pole, sest selle osas peab toimuma hääletus Gruusia parlamendis. Opositsioon on teatanud, et nemad Gruusia Unistust ei usalda ning, et nad jätkavad protestidega et nõuda valitsusparteilt selgitust, kuidas seadus tagasi võetakse ja arreteeritud meeleavaldajad vabastataks.