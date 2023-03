Trotslik Pyongyang tulistas merre ballistilise lühimaaraketi

Kim Jong-uni režiim kuulutas mullu Põhja-Korea pöördumatuks tuumariigiks ja tõotas relvatootmist eksponentsiaalselt suurendada. USA on seepeale hakanud suurendama kohalolu piirkonnas, et kaitsta oma liitlast Lõuna-Koread.

Põhja-Korea on alati väitnud, et tema tuumarelva- ja raketiprogrammid on mõeldud enesekaitseks. Ta on pahandanud USA ja Lõuna-Korea ühisõppuste pärast, nimetades neid sissetungiharjutuseks.