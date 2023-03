«Silmade» all pidas ta silmas Vene armee droone, mis pilvitu taeva puhul ripuvad pidevalt rindejoone lähedase Tšassiv Jari linna kohal. Mida rohkem droone, seda rohkem ja täpsemalt annavad Vene suurtükid linna pihta tuld. Põhjusel, et see linn on Ukraina vägede järgmine tugipunkt Bahmuti linna taga.