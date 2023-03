Gruusia parlament tühistas ametlikult välisagentide eelnõu

Kriitikud on võrrelnud eelnõu Venemaa samalaadse seadusega, mida kasutatakse kodanikuühiskonna tasalülitamiseks.

Gruusia valitsus teatas eile, et massimeeleavaldused vallandanud vastuolulise seaduseelnõu võetakse tagasi. Samuti ütlesid võimud, et valitsusvastastel meeleavaldustel kinni peetud protestijad on vabaks lastud.