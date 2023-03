ISW: Venemaa valmistub ilmselt pealetungiks Vuhledaris

Analüütikud on veendunud, et Vene väejuhatus roteerib tõenäoliselt 136. motolaskurbrigaadi, et asendada tugevalt allakäinud üksus, lootes jätkata pealetungi Vuhledari lähedal. Samas ei usu ISW asjatundjad, et venelased suudaksid rotatsiooniga oma ründevõimet selles suunas tugevdada.