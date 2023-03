Paavst teatas valmidusest arutada Venemaaga rahu Ukrainas

«Sõjategevuse teisel päeval külastasin Venemaa saatkonda Vatikanis, teatamaks, et olen valmis külastama Moskvat eeldusel, et Putin jätab mulle kokkuleppekõnelusteks »akna«. Vastuseks kirjutas Lavrov mulle, tänades, kuid selgitades, et läbirääkimiste hetk ei ole veel saabunud. Putin teab, et olen (läbirääkimisprotsessis osalemiseks – IF) tema käsutuses,» lisas Franciscus.