Enamik sakslasi tahaks kohustuslikku ajateenistust tagasi

Uuringufirma Ipsose üleeile avaldatud küsitluse järgi soovib 61 protsenti Saksamaa elanikest, et riigis kehtestataks uuesti 2011. aastal tühistatud kohustuslik sõjaväe- või tsiviilteenistus, seejuures 43 protsenti leiab, et sellisel juhul peaks kohustus kehtima nii meestele kui ka naistele. Ajateenistuse taastamise vastu on iga kolmas küsitletu ning kümnendikul puudub kindel seisukoht.