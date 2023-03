Hiina vastne peaminister Li Qiang andis ametivande

Li Qiang (63) on Xile ustav endine Shanghai parteijuht, kellele nüüd kuulub partei hierarhias tähtsuselt teine positsioon, millel ta vahetas välja ametist lahkuva peaministri Li Keqiangi.

Tegemist on üsna ebatavalise ametisse määramisega, kuna erinevalt eelkäijaist puudub Lil kogemus keskvalitsuse asepeaministrina.

Li karjäär sattus küsimärgi alla siis, kui ta kehtestas Shanghais eelmise aasta algul kaks kuud kestnud karmid koroonapiirangud, mis jätsid inimesed ilma ka ligipääsust toidule ja ravimitele. Arvatakse, et Shanghais tekkinud segadus ei vääranud Li tõusu partei tippu just sellepärast, et ta järgis täpselt Xi korraldusi.